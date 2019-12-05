فابينيو وماتيب خارج قائمة ليفربول لكأس العالم

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة الفريق الأول المكونة من 23 لاعباً والتي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وغاب عن القائمة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب حيث يواصلان التعافي من الإصابة.

ويخوض ليفربول أول مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن يلعب المباراة الثانية يوم 21 من نفس الشهر.

وذكر ليفربول في بيان عبر موقع الرسمي على الانترنت إن اللاعبين اللذين سيعانون من مرض أو إصابة قبل المباراة الأولى يمكن استبدالهم قبل 24 من ضربة البداية.

وضمت القائمة كل من : أليسون بيكير وفيرجيل فان ديك وجيورجينيو فاينالدوم وديان لوفرين وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وجو غوميز وأدريان وجوردان هندرسون وأليكس أوكسليد تشامبرلين وأدم لالانا وأندي لونيرغان وشيردان شاكيري وريان بريوستير وأندي روبرتسون وديفوك أوريغي وكورتيس جونز وترينت ألكسندر أرنولد وهارفي إليوت ونيو ويليامز