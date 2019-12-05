إصابة هازارد تقلق ريال مدريد

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بعد ظهر اليوم الخميس من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعب إدين هازارد.

وأصيب الجناح البلجيكي أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، فيما أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها بعد ذلك معاناته من آلام في الكاحل.

ونشر النادي الملكي اليوم تحديثاً جديداً حول مدى الإصابة التي يعاني منها إدين هازارد ، لكن البيان الجديد لم يحدد مدة غيابه عن الملاعب ، وسط توقعات بعدم قدرته على ذلك لمدة شهر ونصف.

وقال البيان الرسمي الذي نشر عبر الموقع الالكتروني : “بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إدين هازارد من قبل الخدمات الطبية ، فقد أظهرت وجود شرخ في قدمه اليمنى ، في انتظار التطور”.

وأجمعت الصحف الإسبانية أن هازارد سيغيب لمدة تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع ، وبالتالي عدم مشاركته في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة التي ستقام في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.