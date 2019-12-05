أبراهام يقود تشيلسي للفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

سجل تامي أبراهام هدفا وصنع آخر مع عودته من الإصابة ليقود تشيلسي للفوز 2-1 على أستون فيلا أمس الأربعاء ويعيد حملته في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للطريق الصحيح بعد هزيمتين متتاليتين.

سجل أبراهام، الذي لعب مع أستون فيلا على سبيل الاعارة الموسم الماضي، الهدف الأول بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 24.

وأدرك أستون فيلا التعادل من أول فرصة حقيقية له في المباراة في الدقيقة 41 عبر المصري محمود حسن (تريزيجيه) بعد تمريرة عرضية من مواطنه أحمد المحمدي.

واستعاد تشيلسي المقدمة بشكل رائع بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بعد أن هيأ أبراهام كرة بصدره إلى ميسون ماونت الذي سددها مباشرة في الشباك.

وغاب أبراهام (22 عاما) عن هزيمة تشيلسي على أرضه أمام وست هام يونايتد بعد أن أصيب في دوري الأبطال أمام فالنسيا قبلها بعدة أيام.

وبهذه النتيجة استمر تشيلسي في المركز الرابع متفوقا بست نقاط على ولفرهامبتون الخامس. ويحتل أستون فيلا المركز 15 ويبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.