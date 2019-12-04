(يويفا) يعلن استخدام (فار) بالتصفيات الأوروبية لكأس العالم

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء أنه سيتم الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الملحق المؤهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)،

وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر عام 2022.

وجاء إعلان يويفا بعد اجتماع عقده الاتحاد القاري في مقره بمدينة نيون السويسرية اليوم.

وبات يتعين على الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الآن التصديق على قرار يويفا.

وتتم الاستعانة بتقنية فار في القارة العجوز ببطولة دوري الأبطال، وكذلك في العديد من بطولات الدوري المحلية بأوروبا، كما سيتم استخدامها في نهائيات (يورو 2020) الصيف المقبل.