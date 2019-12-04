قرعة كوبا أمريكا 2020 بنظام المجموعتين لأول مرة

المصدر: د ب أ

أجرى اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، فجر اليوم الأربعاء في مدينة كارتاخينا الكولومبية، قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 والتي ستقام الصيف القادم في الأرجنتين وكولومبيا انطلاقاً من الثاني عشر من يونيو وحتى الثاني عشر من يوليو.

واسفرت قرعة البطولة في حلتها الجديدة، عن وقوع منتخبات الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا وأوروجواي وتشيلي وباراجواي في المجموعة الأولى والتي تسمى بالمجموعة الجنوبية، وستقام مبارياتها على الأراضي الأرجنتينية.

بينما حلت منتخبات كولومبيا والبرازيل حاملة اللقب وقطر بطلة آسيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو في المجموعة الثانية والتي تسمى بالمجموعة الشمالية، والتي ستُلعب مبارياتها على الأراضي الكولومبية.

ولأول مرة منذ فترة طويلة ستقام البطولة بنظام المجموعتين، وسيؤدي هذا النظام إلى زيادة عدد مباريات البطولة حيث سيلعب كل منتخب خمس مباريات في الدور الأول بدلاً من ثلاث.

وسيتأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن عدد مباريات البطولة قد ارتفع من 26 في النسخة الماضية إلى 38 مباراة ستقام على مدار شهر كامل، وستجمع المباراة الافتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي.

وسوف يشارك ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية ضد تشيلي، رغم طرده في آخر مباراة في كوبا أمريكا في البرازيل ضد نفس الخصم، لأن البولجا سوف ينفذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في أول مباراة للأرجنتين في تصفيات كأس العالم، في شهر مارس، وفقاً لقانون اتحاد أمريكا الجنوبية.