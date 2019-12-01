تعثر يوفنتوس يهدي إنتر صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

استغل إنتر ميلان تعثر منافسه المباشر يوفنتوس، ليتصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه سبال اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وكان يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع ضيفه ساسولو في وقت سابق بالمرحلة ذاتها، ليمنح الصدارة لإنتر، الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، صاحب المركز الثاني.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ميلان 1 - صفر على مضيفه بارما، ولاتسيو على ضيفه أودينيزي 3 - صفر.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، أحرز الأرجنتيني لوتارو مارتينيز هدفي إنتر في الدقيقتين 16 و41، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف سبال الوحيد في الدقيقة 50. وكان إنتر فقد صدارة البطولة في مطلع أكتوبر الماضي، عقب خسارته 1 / 2 أمام يوفنتوس، لكنه تمكن بعد مرور شهرين من استعادة القمة من جديد.

وبينما حقق إنتر فوزه الخامس على التوالي في البطولة، فإن سبال تلقى خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وثلاثة تعادلات، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر.