تخصيص ثلاثة مقاعد ونصف لقارة أسيا في مونديال الأندية 2021

المصدر: د ب أ

اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على أن يتم تخصيص ثلاثة مقاعد ونصف لقارة آسيا في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، بحيث يكون مقعد للدولة المضيفة ومقعد لمنطقة غرب آسيا (الفريق المتأهل من منطقة غرب آسيا إلى نهائي دوري أبطال آسيا)، ومقعد لمنطقة شرق آسيا (الفريق المتأهل من منطقة شرق آسيا إلى نهائي دوري أبطال آسيا)، إلى جانب نصف مقعد يتأهل للمنافسة عليه الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين الفريقين الخاسرين في نهائي كل منطقة (قبل نهائي دوري أبطال آسيا) وسيكون اعتماد هذا الاتفاق في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي القادم .

وترأس اليوم الأحد الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي اجتماع المكتب التنفيذي في الاتحاد المنعقد في هونج كونج حيث تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لتطوير بطولة كأس آسيا.

ووافق المكتب التنفيذي على حصول الدول المضيفة للنسخ المستقبلية من البطولة على المزيد من الوقت من أجل الاستعداد لاستضافة البطولة، وبحيث يتم اختيار الدولة المضيفة لنسخة عام 2027 بأسرع وقت ممكن.

وقال الشيخ سلمان:" خلال اجتماع الجمعية العمومية التاسع والعشرون في باريس، قمنا باختيار الصين من أجل استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا عام 2023، وأنا أعرف أن الصين ستنظم بطولة على مستوى عالمي، لتحافظ على مكانة هذه البطولة".

وأضاف:" لكن الصين أمامها أربع سنوات فقط من أجل الاستعداد، ورغم قدرتهم الكاملة على استضافة البطولة، إلا أنني أريد إتاحة المزيد من الوقت أمام الدول المضيفة للنسخ المستقبلية، حيث أنه من خلال توسيع البطولة اعتباراً من نسخة 2019 في الإمارات، بات لدينا 24 منتخباً و51 مباراة، ولهذا نحتاج ما بين 8 إلى 10 ملاعب على مستوى عالمي".

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "حجم البطولة الحالي قد يتطلب المزيد من أعمل الإنشاءات، وهو بالتأكيد يحتاج للمزيد من التخطيط والوقت، نحن نحتاج لتطوير أفضل المرافق للاعبين والجماهير وكذلك لشركائنا في البث التليفزيوني والتسويق، وبما يتوافق مع قيمة ومكانة كأس آسيا على المستوى العالمي".

ووافق المكتب التنفيذي أيضاً على توصيات اللجنة القانونية، في أن يتم اختيار الدولة المضيفة من قبل المكتب التنفيذي، وليس من خلال الجمعية العمومية.

وأكد المكتب التنفيذي موقفه الداعم لمجموعة من المبادئ الرئيسية في الاتحاد، ومن ضمنها الترويج لكرة القدم النسائية، ومكافحة التحرش بكل أشكاله وحماية القاصرين، بحسب مقترح اللجنة القانونية في الاتحاد.

وعشية إقامة حفل توزيع الجوائز السنوي، قرر المكتب التنفيذي إقامة حفل توزيع الجوائز السنوي 2020 في قطر، على أن يقام اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 6 أبريل 2020.