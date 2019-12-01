تسريبات تمنح الكرة الذهبية الخامسة لميسي

المصدر: د ب أ

قبل يوم من إعلان الفائز الجديد بالكرة الذهبية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة مسربة لترتيب اللاعبين، والفائز بالجائزة المرموقة.

وأظهرت الصورة المسربة، التي لم يتم التأكد من صحتها، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة اللاعبين، بالأصوات الأعلى، فيما تلاه الهولندي فيرجيل فان دايك ثانيا، والمصري محمد صلاح ثالثا.

ووفقا للصورة المسربة، حصل ميسي على 446 صوتا، بفارق 64 صوتا عن مدافع ليفربول، مما يعني حصول ميسي على الكرة الذهبية الخامسة في مشواره الكروي.

وتعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ووفقا لصحفيين على موقع تويتر، تم تسريب الصورة من مصدر لم يذكر عن اسمه، قبل يوم واحد من حفل تقديم الجائزة الاثنين في باريس.