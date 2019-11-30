سيتي يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل

المصدر: د ب أ

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 2 ، اليوم "السبت"، في افتتاح المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضاع سيتي نقطتين هامتين في مشواره للحفاظ على لقبه، حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول، وهو فارق مرشح للزيادة حيث يلعب الأخير أمام برايتون في وقت لاحق من هذا اليوم، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 22 عن طريق رحيم سترلينغ، غير أن الهولندي ويترو ويليامز سجل التعادل لنيوكاسل بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 82 سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني لسيتي، قبل أن يدرك غونغو شيلفي التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 88