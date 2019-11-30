بيليزا الياباني يتوج بكأس "سيدات آسيا"

المصدر: د ب أ

نجح إن تي في بيليزا بطل الدوري الياباني للسيدات 2018، في دخول التاريخ بتتويجه اليوم السبت، بالنسخة الأولى من كأس آسيا للأندية النسائية 2019، والتي اختتمت في مدينة يونجين الكورية الجنوبية.

وحقق ممثل اليابان في اليوم الختامي فوزاً كبيراً على بطل الدوري الأسترالي ميلبورن فيكتوري بنتيجة 5-0، حملت ثلاثة منها توقيع المهاجمة الدولية اليابانية مينا تاناكا في الدقائق 8 و48 و55، ثم لاعبة الوسط سارا إيتو، من ضربة جزاء، بالدقيقة 38، ولاعبة الوسط كوكونا إيواساكي بالدقيقة 90.

وتصدر بيليزا الياباني جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن بطل الصين فريق جيانجسو سونينج، الذي حقق في نفس اليوم الانتصار على صاحب الأرض بطل الدوري الكوري الجنوبي فريق أنتشيون هيونداي ريد أنجليس، بنتيجة 2-0، ليقبع صاحب الأرض في المركز الثالث برصيد 3، ثم مركز الأخير بلا نقاط لبطل أستراليا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للكرة النسائية، أسوة ببطولة الرجال، بهدف تطوير كرة القدم النسائية في القارة، لتقتصر المشاركة على أبطال الدوريات النسائية في منطقة شرق آسيا وهي اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا، مقابل غياب تام للأندية العربية كبطل الدوري الأردني فريق شباب الأردن، وبطل الدوري البحريني فريق الرفاع.