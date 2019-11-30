الاتحاد الأوروبي مطمئن على نجاح يورو 2020

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه لا يشعر بأي قلق بشأن احتمالات إخفاق منتخبات دول مشاركة في استضافة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في التأهل إلى النهائيات التي تقام في 12 دولة أوروبية.

وقال جيورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا في تصريحات للصحفيين قبل حفل قرعة يورو 2020 التي تسحب اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، إن اليويفا يأمل في تأهل جميع المنتخبات المشاركة في استضافة البطولة.

وأضاف "وإن لم يحدث ذلك، فأنا واثق من أن جماهير كرة القدم في كل بلد مستضيفة، ستستمتع بما ستكون بطولة رائعة."

ويعد منتخب أذربيجان الوحيد من المنتخبات المستضيفة ليورو 2020، الذي فقد بالفعل فرصة التأهل، وسيلحق به واحد من منتخبي رومانيا والمجر، ولا تزال الفرصة متاحة أمام اسكتلندا وأيرلندا في التأهل للنهائيات عبر الملحق الذي تقام منافساته في 26 و31 مارس المقبل.

وقال ماركيتي إن القرعة المقررة اليوم في بوخارست ستكون "قرعة مختلفة، تحتلف عن النسخ السابقة نظرا لأن البطولة الأوروبية المقبلة مختلفة."

ومن جانبه، قال فيليب مارغراف، مدير العائدات المالية باليويفا، إن مليون تذكرة أخرى ستكون متاحة للبيع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل لمشجعي المنتخبات العشرين التي حسمت تأهلها بالفعل إلى النهائيات.

وأوضح أن 5ر1 مليون تذكرة بيعت بالفعل خلال المرحلة الأولى، مؤكدا أن هناك "طلب قوي للغاية"، حيث تلقى اليويفا 19 مليون طلب حتى الآن.

وقال مارتين كالن المسؤول عن تنظيم الفعاليات لدى الاتحاد الأوروبي، إن يورو 2020 ستشهد إضافة جديدة تتمثل في إطلاق تطبيق "يويفا يورو 2020" للهواتف المحمولة، وسيكون بمثابة "بوابة للجميع".

وأوضح أن التطبيق سيتضمن إمكانية إصدار التذاكر الرقمية للمشجعين إلى جانب استخدام وسائل النقل العامة بالمجان خلال أيام المباريات، في كل المدن المستضيفة لفعاليات البطولة "تقريبا".

وتنطلق منافسات البطولة الأوروبية في العاصمة الإيطالية روما في 12 يونيو وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن في 12 يوليو.