غوارديولا يرحب بفكرة تمديد عقده مع السيتي

المصدر: رويترز

قال المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إنه منفتح على فكرة تمديد تعاقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وردا على سؤال حول بقائه لفترة أطول مع مانشستر سيتي، قال غوارديولا، البالغ من العمر 48 عاما: "نعم.. أنا منفتح على الفكرة".

يشار إلى أن المدرب الإسباني وقع العام الماضي على عقد جديد مع الفريق يمتد حتى العام 2021، بحسب ما ذكرت "رويترز"

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن غوارديولا قوله: "الأمر لا يتعلق بمدى رغبة النادي أولا. بالنسبة لي أريد رؤية اللاعبين ورد فعلهم. الأمر ليس ببساطة أني أريد التمديد، أريد متابعة النادي واللاعبين، وكيف يمكننا مواصلة العمل معا".

وأضاف المدرب الذي سجل مع فريقه العديد من الأرقام القياسية خلال الموسمين الماضيين "هذا هو أهم شيء بعد البقاء معا لمدة 5 سنوات. يجب أن يشعر المرء بأنه يمكن أن نفعل الأمر معا ونستمتع بالعمل معا".

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية أنه لم تحدث مفاوضات جديدة بين الطرفين لتمديد التعاقد، في حين عبّر غوارديولا عن شعوره "براحة كبيرة في العمل مع النادي".

وأضاف المدرب، الذي قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين منذ تعيينه في 2016 :"عندما تستمر لخمس سنوات في مكان فذلك يعتمد على النتائج. سنرى ما سيحدث هذا الموسم والموسم المقبل".