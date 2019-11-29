نصائح مهمة من زيدان لفينيسيوس

المصدر: رويترز

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة أن يكون البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور على وشك مغادرة النادي على سبيل الإعارة أو بشكل دائم رغم عدم مشاركته كثيراً في المباريات. وحث المدرب الفرنسي اللاعب على التحلي بالصبر للعودة إلى صفوف الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأمضى فينيسيوس (19 عاما) أول موسم له بشكل رائع مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري لكنه لم يحتفظ بهذه المكانة بعد انضمام البلجيكي إيدن هازارد والبرازيلي الشاب رودريغو غويس لصفوف الفريق.

وشارك فينيسيوس أساسيا أربع مرات وحل بديلاً مثلها رغم أنه لا يعاني من أي إصابات وتم استبعاده من تشكيلة الفريق في أربع من آخر ست مباريات ومنها المواجهة أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي قبل التوجه لملاقاة ألافيس على ملعبه السبت :لن يغادر فينيسيوس. لدينا 26 لاعبا. صحيح أنه لم يلعب كثيرا لكنه سيحصل على فرصته. ليس من المناسب الدفع به حالياً لكن الوقت المناسب سيأتي قريباً. ما جد على الفريق هو انضمام هازارد ورودريغو. لا يزال فينيسيوس يتدرب بجدية. في العام الماضي قدم أداء جيدا. لكن المشكلة تكمن في وجود لاعبين آخرين ويجب علي الاختيار بينهم جميعا. يجب أن يكون جاهزا عندما تحين اللحظة المناسبة.

وربما يحظى فينيسيوس بفرصة للمشاركة أمام ألافيس لأن هازارد لن يكون متاحاً بعد اصابته في الكاحل في التعادل 2-2 أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي.

وقال زيدان إن إصابة اللاعب البلجيكي ليست خطيرة لكنه لا يضمن أن يكون جاهزاً لمواجهة برشلونة في 18 ديسمبر.

ويتساوى ريال مدريد صاحب المركز الثاني في الرصيد مع برشلونة المتصدر وحقق أربعة انتصارات في آخر ست مباريات في مختلف المسابقات وبإمكانه التربع على القمة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط إذا تغلب على ألافيس.

كما أن الفرصة مواتية أمام ريال مدريد للاحتفاظ بالصدارة لأن برشلونة سيخوض مواجهة صعبة أمام الغريم أتليتيكو مدريد الذي ينافس على اللقب هو الآخر.

وأوضح زيدان :سنرى ما سيحدث في مباراة برشلونة. لكن أهم ما نؤديه حاليا أننا نتحسن باستمرار ونبرهن على أن إنجازاتنا حاليا ليست وليدة الصدفة.