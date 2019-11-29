إيست ستريت من أبو ظبي تشتري نادي تشارلتون

المصدر: رويترز



أعلن نادي تشارلتون أثليتيك المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن مجموعة إيست ستريت إنفستمنتس التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها توصلت لاتفاق لشراء النادي.

وينتظر النادي، الواقع في جنوب لندن وتأسس عام 1905، موافقة رابطة الدوري على الصفقة.

وقال الملاك الجدد إنهم كانوا يعملون عن قرب مع رابطة الدوري لإرضاء الملاك والمديرين لكنهم لن يدلوا بتعليقات بشأن الصفقة لحين الموافقة عليها.

وأضاف الملاك في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت: نود توجيه الشكر إلى رولان دوشاتليه وفريقه المعاون ومديري النادي على مساهمتهم في تسهيل عملية البيع بسرعة وسلاسة. سيتركون النادي بأسس راسخة يمكن أن نستثمر ونبني عليها.

وأضاف البيان أن طحنون نمر رجل الأعمال المقيم في أبوظبي، المساهم الأكبر في مجموعة إيست ستريت إنفستمنتس عبر شركة بانوراما ماجيك للمقاولات العامة، سيكون عضوا في مجلس الإدارة الجديد.

وسيصبح رجل الأعمال البريطاني جوناثان هيلر مديراً بينما سيتولى مات ساوثول منصب الرئيس. وتابع البيان: ستكون أولوياتنا التواصل مباشرة مع مجموعات الجماهير لأن رأيهم يلعب دوراً رئيسيا في النادي.