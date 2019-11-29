إبراهيموفيتش يقترب من الانضمام لميلان

المصدر: د ب أ

فتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيش الباب واسعاً أمام الأندية الراغبة في خدماته خلال الميركاتو الشتوي، وذلك بإعلانه الرحيل عن فريق لوس أنجلس غالاكسي الأميركي.

وقال النجم السويدي لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، عن ميلان "ليست مدينتي الثانية، ولكنها هي بيتي الثاني، فأنا أمتلك هناك ذكريات رائعة، ولا يمكن أن تنسى".

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان عرض على إبراهيموفيتش ضمه مقابل 2 مليون يورو في موسم ونصف، إلا أن اللاعب يرغب في إتمام التعاقد مقابل 3 مليون يورو، ومازال باب المفاوضات مفتوحاً بين الطرفين.