صدمة قوية لليفربول

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب لاعب خط الوسط فابينيو عن الفريق حتى نهاية العام الجاري بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض اللاعب البرازيلي لإصابة في أربطة الكاحل خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر ليفربول في بيان: "كشف تقييم إضافي للإصابة أن فابينيو سيغيب عن الملاعب حتى العام الجديد".

يذكر أن فابينيو لن يشارك مع ليفربول في مباراته المقبلة أمام برايتون غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

ويسعى ليفربول إلى الحفاظ على فارق الثماني نقاط الذي يبعده عن أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإنجليزي، أو توسيع الفارق.

ويمثل غياب اللاعب عن الفريق نبأ سيئا لليفربول الذي يواجه جدولا حافلا من المباريات، حيث سيخوض تسع مباريات خلال شهر ديسمبر المقبل.

