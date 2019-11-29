بوتاس الأسرع في تجربة أبوظبي الأولى لفورمولا 1

المصدر: د ب أ

سجل فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المقرر يوم الأحد في أبوظبي، في ختام منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وانتهت جولة التجارب مبكراً إثر حادث تعرض له سيبستيان فيتل سائق فيراري، حيث فقد السيطرة على عجلة القيادة عند المنعطف التاسع عشر على مضمار "ياس مارينا" البالغ طوله 5554 مترا واصطدم بأحد الحواجز، لترفع الرايات الحمراء، ولم تستمر التجارب بعدها.

وخرج فيتل، الذي كان قد وصل أبوظبي متأخرا إثر وضع زوجته لمولوده الثالث، من سيارته إثر الحادث دون إصابات، بينما تضررت السيارة لكن فيراري يتوقع إصلاحها في الوقت المناسب قبل الجولة الثانية من التجارب الحرة المقررة في وقت لاحق.

وحقق بوتاس أسرع زمن للفة في التجربة الأولى مسجلا دقيقة واحدة و957ر36 ثانية، ومتفوقا على ماكس فيرستابن سائق ريد بول ولويس هاميلتون سائق مرسيدس والمتوج بطلا للعالم، وقد حقق فيتل خامس أفضل زمن قبل تعرضه للحادث.

وتقام التجربة الحرة الثالثة يوم السبت وتليها التجارب الرسمية التأهيلية التي تحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.

وحسم هاميلتون وبوتاس بالفعل المركزين الأول والثاني في الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، لكن الصراع على المركز الثالث لا يزال قائما بين فيرستابن وتشارلز لوكلير سائق فيراري، والذي يتأخر عن فيرستابن بفارق 11 نقطة