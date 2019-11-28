هبوط تشابيكوينسي إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي

المصدر: د ب أ

هبط فريق تشابيكوينسي إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم بعد خسارته أمام ضيفه بوتافوغو بهدف دون رد اليوم الخميس.

ومع هبوط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي تأكد هبوط تشابيكوينسي، نظرا لامتلاكه 28 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق تسع نقاط عن أخر مراكز الأمان التي يحتلها سييارا الذي يتفوق عليه في إجمالي عدد الانتصارات على مدار الموسم.

وجاء هبوط تشابيكوينسي بعد ثلاثة أعوام من الكارثة التي ألمت به عندما سقطت طائرة التي كانت تقل الفريق وهو في طريقه لملاقاة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي سودامريكانا، قبيل هبوطها في مطار مدينة مديين الكولومبية بسبب نقص الوقود.

وفقد النادي جزءا كبيرا من فريقه الكروي، حيث لقى 19 لاعباً حتفهم، فيما نجا ثلاثة منهم فقط، هذا بالإضافة إلى مقتل الجهاز الفني بالكامل وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي.