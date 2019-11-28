إصابة ديمبلي تقلق برشلونة

المصدر: د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وعانى ديمبلي من الإصابة في الدقيقة 25 من المباراة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء ليغادر الملعب ويشارك مواطنه أنطوان غريزمان بدلا منه.

وذكر برشلونة في بيانه "عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وسيخضع للفحص الطبي لتحديد مدة غيابه".

وتعرض ديمبلي لالتحام مع نيكو شولز مدافع دورتموند، مما أسفر عن إصابته ومغادرته الملعب.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة "إنه نبأ سيئ ومقلق، لا نعرف بعد ما إذا كانت في نفس موضع إصابته السابقة".