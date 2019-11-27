سان جيرمان ينتفض قرب النهاية ويتعادل 2-2 مع ريال مدريد

المصدر: رويترز

سجل باريس سان جيرمان هدفين قرب النهاية في غضون ثلاث دقائق ليتعافى ويدرك التعادل 2-2 في ضيافة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء ليضمن صدارة المجموعة الأولى.

وضمن ريال الظهور في الأدوار الإقصائية للعام 23 على التوالي، وعزز رقمه القياسي، بعد تعادل كلوب بروج 1-1 في ضيافة غلطة سراي في وقت سابق وتأهل سان جيرمان أيضا بشكل مبكر.

لكن رغم ذلك أقيمت مباراة مثيرة للتنافس على صدارة المجموعة.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال في الشباك الخالية في الدقيقة 17 وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 79.

لكن كيليان مبابي قلص الفارق سريعا في الدقيقة 81 قبل أن يدرك بابلو سارابيا التعادل بعدها مباشرة.

وإلى جانب إحباط ريال بسبب النتيجة ثارت مخاوف بعد خروج إيدن هازارد مصابا بعد التعرض لكدمة في الكاحل خلال الشوط الثاني رغم أن بديله جاريث بيل كاد أن ينتزع الفوز لكنه سدد ركلة حرة ارتدت من القائم.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات ويأتي ريال في المركز الثاني بثماني نقاط.

ويملك كلوب بروج، الذي يواجه ريال في الجولة الأخيرة الشهر المقبل، ثلاث نقاط مقابل نقطتين لغلطة سراي الذي سيحل ضيفا على سان جيرمان.