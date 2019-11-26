غرامات وعقوبات صارمة في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات على روبن أولسن، حارس مرمى فريق كالياري.

وجاء القرار بسبب اشتباك أولسن مع جيانلوكا لابادولا مهاجم ليتشي، وذلك بعد حصول اللاعبين على البطاقة الحمراء في المباراة.

وحصل لابادولا على عقوبة الإيقاف لمباراتين بسبب دوره في الواقعة.

كما غرم قاض رياضي فريق ميلان 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) بسبب هتافات الجماهير تجاه فريق نابولي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 يوم السبت الماضي.

وشهدت واقعة ليتشي يوم الإثنين الماضي قيام أولسن ولابادولا بتبادل الضربات في الوجه بعدما سجل مهاجم ليتشي هدفا من ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.

بعد ذلك قام أولسن بإهانة الحكم الرابع وهو في طريقه لغرفة خلع الملابس.

واعتذر الحارس السويدي الدولي، المعار لكالياري من روما، عبر إنستغرام لزملائه والمدرب والجماهير.

وأنهى كالياري المباراة بـ 10 لاعبين فقط، حيث حصل فابريتسيو كاكياتوري على البطاقة الحمراء بسبب لمس الكرة بيده، والتي أدت لاحتساب ركلة الجزاء، التي جعلت ليتشي يتعادل 2/2 مع كالياري في الوقت بدل الضائع للمبارة.