مدرب فالنسيا يصف تشيلسي بالفريق الخارق

المصدر: رويترز

امتدح ألبرت سيلاديس مدرب فالنسيا منافسه تشيلسي ووصفه بأحد أندية الصفوة، وذلك قبل المواجهة القوية بينهما على ملعبه، في الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه أشار المدرب الإسباني إلى قدرة فريقه على التأهل للدور التالي حتى إذا خسر غدا الأربعاء.

وحقق فالنسيا مفاجأة حين فاز 1-0 على تشيلسي في معقله ستامفورد بريدج في سبتمبرالماضي لكن فريق المدرب فرانك لامبارد أصبح بعدها في حالة ممتازة، وحقق 9 انتصارات من إجمالي 13 مباراة في جميع المسابقات.

ويتساوى فالنسيا وتشيلسي وأياكس أمستردام المتصدر في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بعد 4 مباريات وقد تكون المواجهة في ملعب ميستايا حاسمة لتحديد فرص التأهل لثمن النهائي.

وقال سيلادس في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "تشيلسي فريق خارق. إنه أحد أفضل الفرق في أوروبا ويلعب بشكل متميز في الوقت الحالي".

وأضاف داني باريخو قائد فالنسيا: "تشيلسي واحد من أفضل فرق العالم بسبب اسمه وتاريخه ويمر بفترة رائعة رغم الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي".