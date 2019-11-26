كلوب : نابولي لن يكون سهلاً في أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول حامل اللقب، إنه من الصعب التغلب على ضيفه نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الأربعاء، بصرف النظر عن حالة الفريق الإيطالي بعد تقارير عن صدام رئيس النادي مع المدرب واللاعبين.

وأكد كلوب عودة المهاجم محمد صلاح للتدريبات بعد أن غاب عن الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت الماضي للإصابة.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت، أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس قرر تغريم لاعبيه ربع قيمة مرتباتهم الشهرية بعد رفضهم الالتزام بمعسكر مغلق لمدة أسبوع في خطوة وصفتها وسائل إعلام إيطالية بأنها تمرد.

ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المركز الثاني في المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول ولم يضمن الفريقان بعد التأهل لدور 16 قبل مباراتين من ختام دور المجموعات.

لكن كلوب قال إن خوض المباراة خارج إيطاليا ربما يمنح لاعبي نابولي فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف المدرب الألماني للصحفيين: "أتوقع أن يكون نابولي قوياً حقاً لعدة أسباب.. إنه فريق جيد وسيخوض المباراة خارج إيطاليا وربما سيشعر اللاعبون ببعض الراحة.. يجب أن نكون مستعدين لذلك".

وتابع: "قاتل نابولي في ملعب آنفيلد الموسم الماضي (في الفوز 1-صفر).. نتوقع أن نواجه فريقا قوياً بغض النظر عما يحدث في النادي وهو أمر لا أعرف تفاصيله لكن إذا كنت لاعبا سأحاول التكاتف مع الفريق والقتال لمواجهة ما يحدث خارج الملعب.. نريد الذهاب بعيداً قدر المستطاع في دوري الأبطال ونابولي يتمتع بخبرة وقوة خططية ولاعبين ممتازين".

وسيضمن فوز أي فريق تأهله قبل مباراة واحدة من ختام دور المجموعات وسيتأهل الفريقان معا بغض النظر عن نتيجة مواجهتهما إذا فاز جنك، الذي لم يحقق أي انتصار، على رد بول سالزبورج.