عرض سيارة شوماخر الأسطورية للبيع في المزاد العلني

المصدر: د ب أ

ستكون سيارة مايكل شوماخر الأسطورية "فيراري أف 2002" من بين مجموعة أشياء مختارة سيتم عرضها في مزاد علني على هامش سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، وهو السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا-1، وذلك وفقا لما أعلنه المنظمون.

ويتوقع دار مزادات "سوثبي" في لندن أن يصل سعر السيارة إلى 7 مليون يورو (71ر7 مليون دولار) للهيكل الذي حقق به شوماخر الفوز بثلاث سباقات واللقب العالمي الخامس له من أصل سبع ألقاب.

وستعرض في المزاد أيضا السيارة "بنيتون بي 192" والتي قادها شوماخر في أول موسم له في سباقات فورمولا- 1في 1992.

ومازال شوماخر /50 عاما/ يواصل التأهيل في سويسرا بعدما تعرض لإصابات خطيرة في حادث تزلج بالقرب من ميريبيل، فرنسا، في 29 ديسمبر 2013.