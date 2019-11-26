إنجلترا ترفع سقف توقعاتها في أوروبا 2020

المصدر: رويترز

رفعت حملة إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم سقف توقعات الجماهير لكن المدافع السابق ميكاه ريتشاردز قال إن المنتخب لن يكون قد استكمل عملية إعادة البناء عندما تنطلق البطولة العام المقبل.

وحجز فريق المدرب غاريث ساوثغيت مكانه في نهائيات العام القادم بطريقة مذهلة بعد أن حقق سبعة انتصارات في ثماني مباريات وسجل 37 هدفاً ومني مرماه بستة أهداف فقط.

ولم يسبق لمنتخب إنجلترا الفوز ببطولة أوروبا وكانت أفضل نتيجة حققها حين خسر أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي على أرضه في 1996 وقال ريتشاردز في مقابلة مع رويترز: لا نود الحديث فقط عن التأهل. سيكون رائعا أن نبلغ الدور قبل النهائي على الأقل.

وقال مدافع مانشستر سيتي السابق إن المنتخب مر بفترة انتقالية تم خلالها تصعيد مجموعة من الشبان لكن يبدو أن الجميع على قلب رجل واحد مع ساوثغيت، وأضاف: يبدو أن السعادة ترفرف على معسكر منتخب إنجلترا. يستمتع الكثير من اللاعبين بوجودهم وهو ما يظهر جليا في أرض الملعب.

وقال ريتشاردز، الذي كان أصغر مدافع على الاطلاق يشارك مع منتخب إنجلترا حين خاض مباراته الأولى وهو في عمر 18 عاما، إن التشكيلة الحالية جيدة بما يكفي للاعتماد عليها في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح: بالنظر إلى التشكيلة الحالية أتوقع أن يصل الكثير من اللاعبين لقمة الأداء ليس في نسخة 2020 ولكن في كأس العالم أو بطولة أوروبا التالية. ربما جاءت بطولة أوروبا 2020 قبل الأوان لكن بالنسبة لكأس العالم القادمة أو بطولة أوروبا التالية لو استطعنا الحفاظ على هذه المجموعة معا مع الابتعاد عن الاصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية فانني أرى فرصة جيدة حقا.

وستقام نهائيات بطولة أوروبا 2020 في 12 دولة بينما سيقام الدور قبل النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي. وقال ريتشاردز إنه بعد وصول إنجلترا إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم الماضية فانها ستضع لنفسها هدفا أكبر هذه المرة.

وأضاف ريتشاردز الموجود في الهند في جولة ترويجية لنادي مانشستر سيتي: قام منتخب إنجلترا بعمل رائع في كأس العالم 2018. في بعض الأحيان يستمتع الفريق بوجوده خارج الترشيحات، لكن عندما تكون حجم التوقعات كبيرة تزداد الصعوبة. لم يكن أحد يتوقع أن يؤدي منتخب إنجلترا بهذا الشكل في كأس العالم .. أتمنى أن يحمل قليلاً من هذه الثقة معه إلى بطولة أوروبا.