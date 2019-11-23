مورينيو يعيد توتنهام إلى طريق الانتصارات

المصدر: د ب أ

حقق توتنهام بداية جيدة تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو وتغلب على مضيفه ويستهام 3 / 2 اليوم "السبت" في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستعاد توتنهام بذلك مذاق الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي بعد أن مني بهزيمتين وثلاثة تعادلات خلال مبارياته الخمس السابقة بالدوري.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى للفريق تحت قيادة مورينيو الذي تولى منصب المدير الفني يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ورفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليقفز من المركز الرابع عشر إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم توتنهام بثلاثة أهداف سجلها هيونج مين سون ولوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 36 و43 و49 ثم رد ويستهام بهدفين سجلهما ميشيل أنطونيو وأنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 73 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق توتنهام بذلك الانتصار الأول في الدوري الإنجليزي خارج ملعبه منذ يناير الماضي.

وحظيت المباراة باهتمام كبير كونها تشكل بداية عودة مورينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وقد حقق توتنهام بداية جيدة في المباراة وافتتح سون التسجيل للفريق إثر تمريرة من ديلي ألي في الدقيقة 36.

وبعدها تعاون اللاعبان لصناعة الهدف الثاني، حيث احتفظ سون بالكرة ووجهها إلى ديلي الذي أرسل تمريرة إلى مورا ناحية القائم البعيد، ليسكنها الأخير في الشباك معلنا تقدم توتنهام 2 / صفر.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، عزز هاري كين تقدم توتنهام بالهدف الثالث، لكن ميشيل أنكونيو الذي شارك من مقعد البدلاء مع بداية الشوط الثاني قلص الفارق بتسجيل الهدف الأول لويستهام في الدقيقة 73 .

وأسكن ديكلان رايس لاعب ويستهام الكرة في شباك توتنهام لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن أوجبونا اختتم التسجيل بالهدف الثاني لويستهام في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز توتنهام 3 / 2 .