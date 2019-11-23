برشلونة يفلت بصعوبة من فخ ليغانيس

المصدر: د ب أ

أحرز أرتورو فيدال هدفا قرب النهاية ليقود برشلونة لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 خارج أرضه على ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت.

ووجد برشلونة نفسه متأخرا بعد مرور 12 دقيقة عن طريق يوسف النصيري بعد تسديدة رائعة.

لكن لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني، قبل أن يتابع البديل فيدال ركلة ركنية ويسجل هدف الانتصار الثمين.

وعزز برشلونة تصدره للدوري برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه ريال سوسيداد السبت أيضا.

وبقي ليغانيس بالمركز الأخير، وله ست نقاط من 14 مباراة.