زيدان يطالب جماهير ريال مدريد بدعم غاريث بيل

المصدر: د ب أ

شغل غاريث بيل الحيز الرئيسي من الحديث، خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، مساء الجمعة، وذلك بعد الواقعة المثيرة للجدل للنجم الويلزي قبل أيام.

وأكد المدرب الفرنسي أنه تحدث مع بيل عقب احتفاله بصورة "غير لائقة"، عقب فوز منتخب بلاده على المجر، عندما حمل علم بلاده مكتوبا عليه "بالترتيب: ويلز، ثم الغولف، ثم مدريد".

ومن الغريب أن زيدان لم يهاجم بيل بعد واقعة العلم، التي استفزت العديد من جماهير ريال مدريد، بل دعا الجماهير إلى مساندته.

وقال زيدان: "تحدثنا عن الأمور المتعلقة بكرة القدم، كان هناك العديد من الضجيج عقب احتفال بيل، لكن علينا التركيز على كرة القدم فقط".

وأضاف: "المشجعون الحقيقيون لريال مدريد عليهم بالوقوف مع بيل، أعتقد أنه سيكون لاعبا مؤثرا وسأعتمد عليه هذا الموسم".

واحتفل لاعبو منتخب ويلز على ملعب "كارديف سيتي" بالتأهل لـ"يورو 2020"، من خلال رفع علم ويلز وقد كُتب عليه: "ويلز.. الغولف.. مدريد"، في إشارة إلى ترتيب أولويات جناح الفريق الملكي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستفز فيها بيل مشجعي "البلانكو"، حيث قال اللاعب في تصريحات سابقة إنه "يشعر بالراحة عندما يلعب في منتخب ويلز، مقارنة بريال مدريد".

وسيستضيف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بالدوري الإسباني، ريال سوسيداد غداً السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وناشد زيدان جماهير النادي مؤازرة بيل بدلاً من انتقاده.

ولم يشارك بيل مع ريال مدريد منذ الخامس من أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، إلا أنه دخل قائمة مباراة سوسيداد.