نجم يوفنتوس ماركيزيو صحافي محترف

المصدر: د ب أ

تحول كلاوديو ماركيزيو لاعب خط الوسط السابق لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، إلى العمل في الصحافة بصفة الاحتراف، وقد بدأ يوم الخميس عمله ككاتب عمود لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية.

ويسهم ماركيزيو، 33 عاما، بكتاباته في صحيفة "كورييري تورينو" المحلية، المعنية بأخبار مدينة تورينو التي يقيم بها ماركيزيو ويتواجد بها مقر نادي يوفنتوس.

وكان أول عمود لماركيزيو ليس متعلقا بكرة القدم، وإنما كتب ماركيزيو تكريماً مؤثراً لعاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو، التي اختطفت في كينيا قبل عام واحد ولم يجر العثور عليها حتى الآن.