تشاكا يعود للمشاركة مع أرسنال أمام ساوثهامبتون

المصدر: د ب أ

قال الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال، اليوم الخميس، إن السويسري جرانيت شاكا، قائد الفريق الذي تم نزع الشارة منه، قد يعود للمشاركة مع الفريق أمام ساوثهامبتون، يوم السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان شاكا قد فقد دوره كقائد للفريق بعد رد فعله الغاضب على استبداله خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس الشهر الماضي.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي: شاكا سيعود إلينا وهو في حالة ذهنية أفضل، طريقة تفكيره يجب أن تكون لمساعدتنا، وسيكون جاهزا للمشاركة حينما نحتاج له.

وأضاف: تحدثت له صباح اليوم وكانت محادثة جيدة للغاية، هو يتمرن بشكل جيد قبل التوقف الدولي، وتدرب بشكل جيد للغاية هذا الصباح.

واختتم إيمري قائلًا: هو يشعر بتحسن ويعرف أن فريقه هو أرسنال الآن، هو يريد العودة والشعور بأن الجماهير لديها ثقة فيه، وسنقرر مشاركته من عدمها، لكني أريد أن يعود، ونعطيه الثقة ونشعره بالراحة.