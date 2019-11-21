محاربة العنصرية في الدوري الهولندي بالصمت

المصدر: رويترز

قالت رابطة الدوري الهولندي لكرة القدم، إن اللاعبين في مباريات أول درجتين سيقفون دقيقة صمت احتجاجاً ضد العنصرية، وستبث رسالة ضد العنصرية في شاشات الملاعب في أول دقيقة من مباريات أول درجتين على أن تتم إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع في نهاية الشوط الأول.

ويأتي ذلك بعد تعرض أحمد مينديس موريرا مهاجم إكسلسيور لإهانات عنصرية من جماهير دن بوش الأسبوع الماضي، وأوقف الحكم المباراة لمدة نصف ساعة وطلب من اللاعبين مغادرة الملعب.

وقال الاتحاد الهولندي إنه سيحقق في الواقعة ومعاقبة دن بوش وجماهيره، وشهدت البطولات الأوروبية العديد من حالات عنصرية مؤخرا، وهدد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بترك الملعب بعد تعرضه لإهانات عنصرية في وقت سابق من الشهر الحالي

في الدوري الإيطالي، فيما طُرد تايسون لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني بعد تعرضه لهتافات عنصرية في مباراة أخرى.