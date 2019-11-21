إبراهيموفيتش منقذ ميلان المرتقب

المصدر: د ب أ

يدرس نادي ميلان الإيطالي إمكانية عودة المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى ميلان لإنقاذ موسمه الحالي من الضياع وبالتالي يبحث إمكانية التعاقد مع إبراهيموفيتش لمدة ستة أشهر من أجل إعادة الاتزان للفريق.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" فإن ميلان بدأ التفاوض مع مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم السويدي الذي قضى موسمين في صفوف الفريق الإيطالي بين عامي 2010 و2012.

وخلال مسيرته مع ميلان سجل إبراهيموفيتش 42 هدفا خلال 61 مباراة ليساهم في فوز الفريق بأخر لقب له في الدوري الإيطالي في موسم 2010 -2011.

وأعلن إبراهيموفيتش الاسبوع الماضي رحيله عن فريق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي بعد أن قضى موسمين في النادي، وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفا في 52 مباراة منذ انضمامه لغالاكسي في مارس 2018.