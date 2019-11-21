إيقاف مختبر بانكوك لمكافحة المنشطات

المصدر: رويترز

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "الوادا"، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت المختبر الوطني لمكافحة المنشطات في بانكوك لمدة 6 أشهر بداعي عدم مطابقته للمعايير.

وبموجب هذا الإيقاف الذي بدأ سريانه اعتباراً من 18 نوفمبر ، سيحظر على المختبر القيام بأي نشاط متعلق بمكافحة المنشطات ومن بينها تحليل عينات الدم والبول.

وقالت الوادا، إن الإيقاف جاء بعد زيارة رسمية للمختبر كشفت عن عدم مطابقته للمعايير الدولية.

وأضافت أنها منحت المختبر مهلة 6 أشهر لعلاج هذه المشكلة وربما تمدد العقوبة لفترة مماثلة حال إخفاقه في ذلك، وخلال فترة الإيقاف سيتم نقل أنشطة تحليل العينات إلى مختبر آخر معتمد من الوادا.