البرازيل تتوج بلقب مونديال الناشئين للمرة الرابعة

المصدر: د ب أ

توج المنتخب البرازيلي لكرة القدم بلقبه الرابع في بطولات كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بفوزه الثمين والمتأخر 2 / 1 على نظيره المكسيكي مساء الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها البرازيل.

وأحرز المنتخب الفرنسي الميدالية البرونزية للبطولة بالفوز على نظيره الهولندي 3 / 1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقلب المنتخب البرازيلي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 في الوقت القاتل ليتوج بلقبه الرابع في بطولات كأس العالم للناشئين فيما أهدر المنتخب المكسيكي فرصة ذهبية لتتويج مغامرته في هذه النسخة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل برايان جونزاليس هدف التقدم للمكسيك في الدقيقة 66 ورد ناشئو السامبا بثنائية سجلها كايو جورج والبديل لازارو فينيسيوس في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتغلب المنتخب البرازيلي على واقعية المنتخب المكسيكي الذي بلغ المباراة النهائية بجدارة رغم أنه لم يكن ضمن المرشحين للمنافسة بقوة في هذه النسخة.

كما تغلب المنتخب البرازيلي على سوء الحظ الذي صادفه عبر شوطي المباراة خاصة عندما ارتدت كرتين من عارضة المرمى المكسيكي ونجح ناشئو السامبا في تتويج قصة نجاحهم في البطولة بهذا اللقب الغالي.

وكان المنتخب البرازيلي توج باللقب ثلاث مرات سابقة وذلك في 1997 و1999 و2003 قبل أن يتوج في هذه النسخة بلقبه الرابع ليقلص الفارق مع المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (خمس مرات) إلى لقب واحد.

وفي المقابل ، تجمد رصيد المنتخب المكسيكي عند لقبين أحرزهما في 2005 و2011 واكتفى الفريق بالمركز الثاني الذي أحرزه مرة واحدة سابقا في نسخة 2013 .

وسجل أرنود كاليموندو موينجا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الفرنسي للفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة بالفوز على نظيره الهولندي 3 / 1 في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

وقلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدف نظيف إلى الفوز الكبير ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه علما بأنه توج بلقب البطولة مرة واحدة سابقة وذلك في 2001 .

وفي المقابل ، أحرز المنتخب الهولندي المركز الرابع للمرة الأولى في تاريخه أيضا علما بأن أفضل إنجاز سابق له في بطولات العالم للناشئين يعود إلى عام 2005 عندما أحرز المركز الثالث.

وبادر المنتخب الهولندي بهز الشباك عن طريق محمد تابوني في الدقيقة 15 ورد المنتخب الفرنسي بقوة عبر ثلاثية (هاتريك) سجلها موينجا في الدقائق 22 و54 و62 .