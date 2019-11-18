غريزمان يقود فرنسا للفوز على ألبانيا في تصفيات يورو 2020

المصدر: د ب أ

أحرز النجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدفا وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده للتغلب 2 / صفر على مضيفه منتخب ألبانيا أمس الأحد في ختام مبارياته بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وارتفع رصيد المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي حسم تأهله لـ(يورو 2020) منذ الجولة الماضية، إلى 25 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب تركيا، الذي صعد معه للبطولة القارية.

واحتل منتخب أيسلندا المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بفارق ست نقاط أمام منتخب ألبانيا، صاحب المركز الرابع، فيما تواجد منتخب أندورا في المركز الخامس بأربع نقاط، وتذيل منتخب مولدوفا الترتيب بثلاث نقاط.

وتقدم كورينتين توليسو لمصلحة فرنسا مبكرا في الدقيقة التاسعة، من متابعة لتمريرة من غريزمان، الذي أضاف الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ(الديوك) في الدقيقة 30، ليأتي احتفال المنتخب الفرنسي بخوضه المباراة رقم 100 تحت قيادة مدربه المحلي ديدييه ديشان على أفضل وجه.

وأقيم اللقاء في ظل أجواء احتفالية بافتتاح الملعب الوطني بالعاصمة الألبانية تيرانا، الذي استضاف المباراة، حيث حضر اللقاء السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بالإضافة للعديد من المسؤولين الرياضيين في ألبانيا.