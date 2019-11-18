هاتريك موينغا يقود فرنسا لبرونزية العالم للناشئين

المصدر: د ب أ

سجل أرنود كاليموندو موينغا (هاتريك)، ليقود المنتخب الفرنسي إلى الفوز بالمركز الثالث، في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما)، بالانتصار على نظيره الهولندي (3/1)، اليوم الأحد.

وقلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدف نظيف إلى الفوز الكبير، ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه حصد لقب البطولة مرة واحدة سابقة، عام 2001.

وفي المقابل، أحرز المنتخب الهولندي المركز الرابع، للمرة الأولى في تاريخه أيضا، علما بأن أفضل إنجاز سابق له في بطولات العالم للناشئين، يعود إلى عام 2005، عندما نال المركز الثالث.