فرحة مدريدية بعودة مارسيلو إلى التدريبات

المصدر: د ب أ

شارك المدافع البرازيلي الدولي مارسيلو في تدريب فريقه ريال مدريد الإسباني اليوم السبت بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها في المباراة الأوروبية الأخيرة، وسط فرحة واستقبال حافل من أنصار ريال مدريد.

ولم يشارك مارسيلو في المباراة الودية التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في الرياض بسبب الإصابة.

وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها النادي الإسباني على غلطة سراي التركي 6-صفر في دوري أبطال أوروبا في الجولة الماضية.

وغاب مارسيلو عن فوز الريال على ملعب إيبار 4 -صفر لكنه عاد للتدريبات ومن المتوقع مشاركته في المباراة أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

وشارك لوكا يوفيتش وناتشو فيرنانديز بشكل جزئي في التدريبات ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركتهما أمام سوسيداد.