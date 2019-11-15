الاتحاد الآسيوي يعلن قوائم المرشحين لجوائزه السنوية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية لعام 2019، ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي في الثاني من ديسمبر المقبل بمركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ، بحسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي في موقعه على الإنترنت.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة، الصينية لي يينغ والهندية أشالاتا ديفي واليابانية ساكي كوماغاي.

وفي قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب، يبرز الإيراني بيرانفاند الذي اشتهر في عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد تألق بشكل كبير مجددا في المباراة أمام عمان خلال منافسات كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني للوصول إلى الدور قبل النهائي، وواصل عروضه الجيدة خلال العام الجاري مع المنتخب وكذلك مع ناديه بيرسيبوليس إلى جانب تميزه في الترويج للمسؤولية الاجتماعية.

أما ماكينو، فقد برز من خلال المساهمة في حفاظ فريقه أوراوا ريد دياموندز الياباني على شباكه نظيفه خلال ست مباريات، ليبلغ نهائي دوري أبطال آسيا، وساهم في نفس الوقت في بلوغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وعلى صعيد أفضل لاعبة، جاء ترشيح الصينية لي، بعدما قادت منتخب الصين إلى الوصول لدور الـ 16 بكأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، وتألقت أيضا مع نادي غوانغدونج هويغون وقادته للمحافظة على موقعه في الدوري الصيني للسيدات خلال مشاركته الأولى بعد الصعود.

وقادت الهندية ديفي منتخب الهند للوصول إلى الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية 2020، والفوز بلقب بطولة جنوب آسيا، وساهمت في فوز نادي سيثو بلقب الدوري الهندي، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة لموسم 2018 - 2019.

وبرزت كوماغاي بعدما قادت منتخب اليابان لبلوغ دور الـ 16عشر في كأس العالم للسيدات 2019، وساهمت في فوز نادي ليون بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات وترشحت للفوز بجائزة "بي.بي.سي" لأفضل لاعبة في العالم.

وجاءت قوائم المرشحين للفوز بجوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2019 كما يلي:

- جائزة أفضل لاعب

علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)

تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)

أكرم عفيف (السد)

- جائزة أفضل لاعبة

لي يينج (غوانغدونغ هويغون، الصين)

أشالاتا ديفي (سيثو، الهند)

ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والمنتخب الياباني).

- جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا

سردار أزمون (إيران)

ماكوتو هاسيبي (اليابان)

سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)

- جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات

مهدي غاويد (إيران)

تومواكي يوشيكاوا (اليابان)

يوشي سيكيغوتشي (اليابان)

- جائزة أفضل لاعبة شابة

كارلي روزتباكت (أستراليا)

وانغ لينلين (الصين)

جون إيندو (اليابان)

- جائزة أفضل لاعب شاب

هيروكي آبي (اليابان)

لي كانغ-اين (كوريا الجنوبية)

دوان فان هاو (فيتنام)

- جائزة أفضل مدربة

كاتايون خوسروار (إيران)

أساكو تاكاكورا (اليابان)

نوينغروتاي سراثونغفيان (تايلاند)

- جائزة أفضل مدرب

تسويوشي أوتسوكي (اليابان)

جو أويا (اليابان)

تشونغ جونغ-يونغغ (كوريا الجنوبية)

- جائزة أفضل اتحاد وطني متطور

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

- جائزة أفضل اتحاد وطني صاعد

الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

- جائزة أفضل اتحاد وطني طامح

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد المنغولي لكرة القدم

الاتحاد اليمني لكرة القدم

- جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الاتحاد المتطور)

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الماليزي لكرة القدم

- جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الاتحاد الصاعد)

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

- جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين (الاتحاد الطامح)

اتحاد بروناي لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.