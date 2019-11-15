إنجلترا تكتسح الجبل الأسود بسباعية وتتأهل لأمم أوروبا

المصدر: رويترز

سجل هاري كين ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليقود إنجلترا لحجز مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بفوز ساحق 7-صفر على الجبل الأسود في ملعب ويمبلي أمس الخميس.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة قبل مباراة على نهاية التصفيات ويمكنها الآن التطلع للمشاركة في البطولة العام المقبل حيث سيستضيف ملعب ويمبلي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

افتتح أليكس أوكسليد تشامبرلين التسجيل لإنجلترا، التي كانت تخوض المباراة الدولية رقم ألف، في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف كين الغلة بعدها بثماني دقائق. وجعل كين النتيجة 3-صفر بضربة رأس أخرى في الدقيقة 24.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الرابع لإنجلترا في مرمى الجبل الأسود، متذيل المجموعة دون أي انتصار، قبل ان يكمل كين ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 37.

وألغى الحكم هدفا لميسون ماونت بعد الاستراحة لكن ألكسندر سوفراناتش سجل هدفا بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 6-صفر.

وسجل البديل تامي ابراهام أول أهدافه مع إنجلترا قبل ست دقائق من النهاية.