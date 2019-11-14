تعرف على أسباب رحيل إبراهيموفيتش عن لوس أنجلوس غالاكسي

المصدر: د ب أ

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الرحيل عن فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم بعد أن قضى موسمين في النادي، وذلك وفقا لما أعلنه الطرفان.

وذكر لوس أنجلوس أن النادي واللاعب توصلا لاتفاق بالتراضي وتم توجيه الشكر لزلاتان على خدماته بعدما سجل 56 هدفا في 52 مباراة منذ انضمامه للفريق في مارس 2018.

وكتب إبراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" :" شكراً لوس أنجلوس غالاكسي لأنكم جعلتموني أشعر أنني حي مرة أخرى"

وأضاف: "لجماهير غالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان. مرحبا بكم. تتواصل القصة... الآن عودوا لمشاهدة البيسبول"

وفاز لوس أنجلوس غالاكسي بمباراة واحدة في الدور الفاصل بمشاركة زلاتان، الذي فشل في الحصول على جائزة اللاعب الأكثر قيمة في الموسمين اللذين قضاهما في أمريكا.

وقال كريس كلين رئيس نادي غالاكسي:"نود أن نشكر زلاتان على مساهماته في فريق غالاكسي وفي الدوري الأمريكي".

وأضاف: "منذ وصوله في 2018، كان لزلاتان تأثير إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنجلوس. نحن ممتنون لأخلاقياته في العمل، وشغفه".