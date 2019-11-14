الأرجنتين بقيادة ميسي في الرياض

المصدر: د ب أ

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض اليوم الخميس استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً في استاد ملعب جامعة الملك سعود.

وتقدم ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بعثة فريقه التي من المقرر أن تواجه البرازيل في اللقاء الملقب بـ"سوبر كلاسيكو" غدا الجمعة. وتضم قائمة المنتخب الأرجنتيني عددا من النجوم من أبرزهم ديبالا ولاوتارو وأغويرو.

وكان وصل المنتخب البرازيلي إلى الرياض يوم الأربعاء كما أجرى تدريباته على ملعب الجامعة، وتضم قائمة منتخب "السامبا" كافة النجوم الذين يتقدمهم فيرمينو وكوتينيو وكاسيميرو وأليسون باستثناء نيمار الذي تم استبعاده للإصابة.

وسبق أن تواجه المنتخبان في أكتوبر من 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهى حينها اللقاء بهدف دون رد للبرازيل جاء عن طريق ميراندا.