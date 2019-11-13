موراتا يتعافى من إحباط تشيلسي في مدريد

المصدر: رويترز

كشف ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد وإسبانيا عن فقدان الثقة في نفسه خلال اللعب مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز وبدأ يعتقد آنذاك أن لا أحد يثق في إمكاناته.

وانتقل موراتا إلى تشيلسي قادماً من ريال مدريد في 2017 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، لكنه قضى فترة صعبة وسجل 16 هدفا في 47 مباراة بالدوري قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو في يناير على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا.

وقال موراتا لبرنامج إلبارتيدازو الإذاعي "لم أكن أستمتع بكرة القدم لكني الآن أشعر بسعادة كبيرة في أتلتيكو، حينها كنت فقدت الثقة في نفسي، في إنجلترا انتابني شعور في بعض اللحظات أن زملائي ينظرون إلي بطريقة مختلفة وكان لدي الشعور بأني لن أستطيع أن أفعل أي شيء".

وأكد المهاجم البالغ عمره 27 عاما أنه حطم هاتفه المحمول خلال شعوره بالإحباط بسبب الإصابات المستمرة وتراجع مستواه.

وقال موراتا "في يوم ما تعرضت لإصابة بسيطة وبعد أيام قليلة قدمت أداء متواضعاً جداً وقرأت رسائل على هاتفي تطالبني بعدم الشعور بالقلق وألقيته في الحائط وتحطم، لم يسبق لي مواجهة مثل هذا الموقف الصعب، أبلغت زوجتي أنه يجب أن نذهب إلى أبعد مكان ممكن في يناير لأنه لم يكن بوسعي التعامل مع هذا الضغط، تلقيت ستة أو سبعة عروض جيدة وجاءني أتلتيكو وكان تشيلسي يريد استمراري لكني قررت ما كنت أريده قبلها بسنوات".

وسجل موراتا ستة أهداف في آخر ست مباريات بالدوري الإسباني وقاد أتلتيكو للفوز 3-1 على إسبانيول يوم السبت الماضي ليتقدم إلى المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر وريال مدريد صاحب المركز الثاني.