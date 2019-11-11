فوز مانشستر يونايتد يخفف الانتقادات على سولسكاير

المصدر: د ب أ

أشاد النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، بفوز فريقه 3 / 1 على ضيفه برايتون اليوم الأحد، في المرحلة 12 للدوري الإنجليزي.

ورفع يونايتد رصيده إلى 16 نقطة، ليرتقي من المركز 14 إلى المركز السابع في ترتيب المسابقة.

وجاء هذا الفوز، ليخفف نسبياً من حدة الانتقادات الموجهة لسولسكاير بسبب سوء نتائج الفريق، خاصة وأنه يأتي بعد تأهل الفريق الأحمر للأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي مؤخرا.

وقال سولسكاير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة "لقد قدم اللاعبون أداء ممتازا اليوم حقا"

وأضاف المدرب النرويجي "لا يهمنا جدول الترتيب في الوقت الراهن"

وتابع "إننا بحاجة لمواصلة التحسن والاستمرار في الفوز في المباريات المقبلة، وسوف نرى ما سيحدث بعد ذلك".