ميسي يسجل هاتريك ويقود برشلونة لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه سلتا فيجو 4 /1 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وكان ريال مدريد انتزع الصدارة مؤقتا في وقت سابق اليوم بفوزه على مضيفه إيبار 4 /صفر.

وتقمص ميسي دور البطولة في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) بواقع هدف من ضربة جزاء وهدفين من ضربتين حرتين في الدقائق 23 و45 و48.

وتكفل لوكاس اولازا بتسجيل الهدف الوحيد لسلتا فيجو قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول فيما سجل البديل سيرخيو بوسكيتس الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الوصيف.



وتوقف رصيد سلتا فيجو عند تسع نقاط ليبقى في المركز الثالث من القاع.