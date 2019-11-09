تشيلسي يواصل زحفه نحو القمة في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

واصل تشيلسي زحفه نحو القمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وحقق انتصاره السادس على التوالي بالتغلب على كريستال بالاس 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش هدفي المباراة في الدقيقتين 52 و79 .

ورفع تشيلسي رصيده إلى 26 نقطة لينتزع المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يلتقي ليفربول المتصدر في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.