غوارديولا يؤكد غياب إيدرسون أمام ليفربول

المصدر: رويترز

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن الحارس إيدرسون سيغيب عن مباراة فريقه أمام ليفربول المتصدر بسبب إصابة عضلية ومن المقرر أن يحل كلاوديو برافو بديلا له.

واضطر إيدرسون، الذي يتصدر حراس الدوري الإنجليزي الممتاز بخروجه بشباكه نظيفة خمس مرات هذا الموسم، للخروج بين الشوطين خلال التعادل 1-1 أمام اتلانتا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي وشوهد وهو يعرج أثناء خروجه من الملعب عقب المباراة.

وطرد برافو قبل نهاية اللقاء، ما أجبر سيتي على اللعب بالمدافع كايل ووكر في المرمى خلال اخر 10 دقائق، لكن غوارديولا قال إنه يثق في خبرة الحارس التشيلي في تقديم أداء قوي في مباراة القمة.

وقال غوارديولا للصحفيين "إنه (ايدرسون) لن يستطيع اللعب يوم الأحد. لدينا حارس كبير آخر وهو كلاوديو برافو وبوسعه القيام بذلك. فزنا بلقب كأس رابطة الأندية الانجليزية وكأس الاتحاد الانجليزي بفضل كلاوديو برافو. إنه حارس استثنائي.. وهو حارس دولي. ليس لدي شك في ذلك. أشاهده كل يوم في التدريبات. لن نخسر بسبب كلاوديو. طرد في ذلك اليوم بسبب فقدانه للكرة. احترمه وهو حارس كبير على نحو لا يصدق".

وتعادل ليفربول وسيتي سلبيا في انفيلد الموسم الماضي وسأل البعض غوارديولا عن العقلية الدفاعية التي لجأ لها سيتي، ليرد قائلا إنها نتيجة مساعي التكيف مع استراتيجية ليفربول.

وقال غوارديولا "تسعى في بعض الأحيان للتأقلم مع فرق في جودة أداء ليفربول. يجب على الناس في بعض الأحيان إدراك أننا نلعب أمام بطل أوروبا. اللجوء للدفاع ليست الخطة ومن الجيد أنهم دفعونا للتراجع الدفاعي. يقومون (في ليفربول) بكل شيء على نحو جيد. شاهدتم الفريق والسؤال ما هي نقطة الضعف؟ إنه فريق متكامل حقا ونحن بحاجة لهذا النوع من المنافسين".