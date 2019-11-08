"كاف" يوافق على استبدال لاعبين في 4 منتخبات في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الجمعة، موافقته على استبدال منتخبات مصر وغانا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا للاعبين في قوائمها وفقا لقواعد بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تنطلق في مصر في وقت لاحق من اليوم.

وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب أفريقيا بسبب الإصابة.

ومن منتخب كوت ديفوار، خرج فاكون إيسو بايو وانضم بابا تراوري، ومن منتخب غانا خرج روبابا كوامينا مينساه وانضم عيسى عباس.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخبي الكاميرون وغانا في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي مصر ومالي، بينما جاءت منتخبات زامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار في المجموعة الثانية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة الأولمبية التي تقام الصيف المقبل.