بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال بثنائية في أولمبياكوس

المصدر: د ب أ

واصل المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفاً ليقود فريقه بايرن ميونخ الألماني للفوز الثمين 2 - صفر على أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع بايرن أكثر من مجرد قدم في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات المجموعة حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية وحافظ على العلامة الكاملة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم في الدقيقة 69 ليكون السادس له في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في البطولة حتى الآن.

وعزز البديل الكرواتي إيفان بيرسيتش فوز الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 89 من أول لمسة له في المباراة بعد دقيقة واحدة من نزوله ليكون الأول له في البطولة هذا الموسم.