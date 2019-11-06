تعادل مثير لأرسنال أمام غيماريش

المصدر: د ب أ

قطع أرسنال الإنجليزي خطوة جديدة ومهمة على طريق التأهل لدور الـ32 في بطولة الدوري الأوروبي بتعادله الثمين 1 -1 مع مضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي الأربعاء في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في البطولة.

ورفع أرسنال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة حيث جاء التعادل اليوم بعد ثلاثة انتصارات متتالية وظل فيتوريا غيماريش في قاع المجموعة حيث حصد اليوم النقطة الأولى له بعدما خسر المباريات الثلاثة الماضية له في المجموعة.

ويتفوق أرسنال على إنتراخت فرانكفورت الألماني صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط قبل مباراة إنتراخت مع ستاندرد لييج البلجيكي يوم الخميس بنفس الجولة.