سوسيداد يلتحق ببرشلونة والريال في صدارة الليغا

المصدر: رويترز

تساوى ريال سوسيداد في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما انتزع الفوز 2-1 خارج ملعبه مع غرناطة الأحد بفضل هدف متأخر من المهاجم كريستيان بورتو.

ومنح بورتو التقدم للفريق الباسكي في منتصف الشوط الأول، عقب تلقيه تمريرة من ميكل أويارزابال ليسدد بثقة في الشباك بعدما فقد غرناطة الكرة في نصف ملعبه.

وفقد غرناطة الصاعد من الدرجة الثانية صدارة الترتيب في منتصف الأسبوع الماضي بعد أن اعتلى القمة على نحو مفاجئ في الجولة السابقة وكان بوسعه استعادتها بعد فشل برشلونة وريال مدريد وأتليتيكو مدريد في الانتصار السبت.

وأدرك غرناطة التعادل في الدقيقة 36 بتسديدة بعيدة المدى من ألفارو باديو سكنت الشباك بعد أداء سيىء من حارس سوسيداد أليكس روميرو.

لكن الفريق الزائر هز الشباك في الدقيقة 89 لينتزع النقاط الثلاث، إذ أرسل البديل عدنان يانوزاي تمريرة أرضية إلى بورتو وأظهر مهاجم سوسيداد هدوء أعصابه مرة أخرى داخل المنطقة ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

ورفع الانتصار رصيد سوسيداد إلى 22 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث، متساويا مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة المتصدر ويتبقى لكل منهما مباراة.